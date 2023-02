Kogemus kristallteraapias: lamasin veneaegse teki peal, kive täis

Saates räägiti sotsiaalsest survest olla ideaalne ja jutuks tuli ka eneseabi koolitustel osalemine. «Mina võin isiklikust kogemuses öelda, et ma olen kõik need läbi käinud,» ütles Torim.

«Terapeudid teevad su tšakrad lahti. Tšakrad on energiakanalid. Nad ei räägi sulle ajajuhtimisest, srtessijuhtimisest ja emotsioonide juhtimisest, mida tegelikult oleks enesejuhtimises vaja, vaid nad ütlevad, et ma teen su tšakrad lahti,» selgitas Torim.

Ta rääkis, et kuna väga paljudel terapeutidel pole oma kabinetti või kutsetunnistust, siis tehakse vastuvõtte enda kodus.

Teraapiast polnud kasu

Seejärel laoti talle kivid peale ja öeldi, et kristallid imevad tšakratest halva energia välja. Siis paluti tal tund aega lamada. Terapeut läks ise teise ruumi kohvi jooma.

«Mina olin seal suure toa diivani peal, kive täis. Mingi kare tekk oli peal. See vana, veneaegne punane tekk,» kirjeldas ta. Teki tõttu hakkas ta nahk sügelema. Tunni aja pärast tuli terapeut tagasi ja küsis: «Noh, toimis või?»

Tema hinnangul polnud kristallteraapiast kasu. Ta möönas, et oleks pidanud abi otsima vaimse tervise spetsialistidelt.

«Järjekorrad on väga pikad päris spetsialistide juurde». Tema kogemuse järgi on need 8 kuni 12 kuud. Seetõttu otsitakse vaimse tervise abi sotsiaalmeediast, kust leiab inimeste kontakte, kes alternatiivse teraapiaga tegelevad.