G4S avaldas, mis on suitsuanduri häiresignaalide peamised põhjused

Enamus häireid tuleb töövälisel ajal, olgu selleks nädalavahetus või argiõhtud. See on aeg, kui inimesed valmistavad kodus süüa või kütavad ahju.

Öösiti, kui inimesed kodus magavad, on kõige sagedasemad juhtumid seotud elektrisüsteemiga või on pärast ahju kütmist siiber liiga varakult kinni pandud.

Veebruari alguses päästis suitsuandur põlengust neli väikelast ja nende isa Harjumaal. Lapsed olid õhtul magama läinud ja perenaine kodust ära. Laste isa jäi aga magama nii, et küünlad jäid laual põlema. Küünlad põlesid lõpuni ja seejärel süttisid laual olevad asjad. Andur äratas mehe ülesse ja saatis signaali ka G4Si juhtimiskeskusesse, kust helistati omanikule, kes ütles, et tegeleb juba kustutamisega ja saab ise hakkama.

Suitsuandurid muutusid Eestis kohustuslikuks juba 14 aastat tagasi. Alates 2018 on gaasiseadmetest põhjustatud õnnetuste vältimiseks kohustuslik paigaldada ka vingugaasiandur eluruumidesse, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade, näiteks gaasiveesoojendid vannitoas või köögis. Alates 2022. aastast on vingugaasiandur kohustuslik ka hoonetes, kus on tahkeküttega küttekolded.