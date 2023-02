Mida eestlased pidulaual armastavad: Wolt avaldas iseseisvuspäeva populaarseima tellimuse

«2022. aastal viis Wolt Eesti elanikeni pea miljon juustuburgerit. Mõneti üllataval kombel on ka vabariigi aastapäeval just see roog Wolti tellimuste seas kõige populaarsem. Kuigi tellitava toidu osas sügavat eestimaisust välja ei joonistu, tähendab ka burger või ükskõik milline muu maitsev roog inimeste jaoks tähistamist,» ütles Wolti Baltikumi juht Liis Ristal pressiteates.