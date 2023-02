Automüüja: kasutatud autode hinnatõus on läbi

Kuigi uute sõidukite tarneajad on endiselt pikad ning olukorra leevendust näha pole, on kasutatud autode hinnatõus läbi ning turg stabiliseerunud. Käesoleva aasta algus näitab, et kasutatud sõidukite müük võib 2023. aastal jääda eelmise aastaga võrreldes samale tasemele.