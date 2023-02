Starbucksi kohvijoogist leiti klaasi, tagasi kutsutakse sajad tuhanded pudelid

Kokku puudutab vabatahtlik tagasikutsumine ameti andmetel 25 200 toodet, kuid kuna jooki müüakse USAs 12 pudeliga pakendis, on probleemseid pudeleid üle 300 000.

USA toidu- ja ravimiameti märkis tagasikutsutavad tooted II klassi, mida kirjeldatakse järgmiselt: «suurte vigastuste või surma põhjustamise oht on väike, kuid esineb võimalus pöördumatute tagajärgede ja tõsiste kõrvalnähtudega vigastusteks.»

Hetkel ei ole teada klaasi avastamise asjaolud ega seegi, kas mõni inimene on klaasitüki oma joogi seest avastanud või end seeläbi vigastanud.

PepsiCo teatas ABC Newsile, et Starbucksi enda kohvikutes ega kauplustes probleemset toodet ei müüdud ning probleem puudutab nende poolt partnerluslepingu alusel valmistatavat jahutatud kohvijooki.

«Meie Põhja-Ameerika kohvipartnerlus on pühendunud toodete kõrgele kvaliteeditasemele. Tarbijatele kvaliteetse kogemuse pakkumine on meie peamine prioriteet ja me tegutseme alati väga ettevaatlikult, kui tõstatub võimalik probleem,» teatas Pepsico.