Lufthansat tabasid probleemid, lende tühistati ja lükati edasi

«Praegu on Lufthansa grupi lennufirmad mõjutatud IT-katkestusest,» teatas firma Twitteris.

«See põhjustab lendude edasilükkamisi ja tühistamisi. Me avaldame kahetsust ebamugavuste pärast, mida see reisijatele põhjustab.»

«Praegu me ei ole kindlad, kas Lufthansa on ainus, mis on mõjutatud,» ütles lennufirma kõneisik AFP-le.