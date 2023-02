TARBIJAKAITSE SOOVITAB ⟩ Viis nõuannet, kuidas kasutatud autot ostes end petturite eest kaitsta

Ost eraisikult võib olla soodsam, kuid eraisikute vahelisi vaidlusi lahendab vaid kohus. Kui autot müüb juriidiline isik, siis saab teavet firma kohta krediidiinfo kodulehelt ja äriregistrist. Täiendavat infot müüja tausta, varasemate tehingute ja usaldusväärsuse kohta leiab ka veebifoorumitest. Ohumärk võib olla, kui firma on tegutsenud väga lühikest aega ja ettevõttel on maksuvõlad. Mõistlik on kontrollida, kas juriidiline isik ei ole kantud nn musta nimekirja. Nimekirjas on ettevõtted, ei täida TTJA otsuseid.