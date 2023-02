Alates juunist tuleb liikluskindlustuses oluline muudatus

«Seega peab alates 1. juunist Venemaa või Valgevene sõidukil Eestisse sisenemiseks ja siin liiklemise ajal olema kehtiv piirikindlustuse leping. Tegu võib olla Eesti või mõne teise Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigi piirikindlustusega. Isegi juhul, kui Venemaa või Valgevene sõidukil on roheline kaart, mille kehtivuse lõpp on 1. juuni 2023 või hiljem ja sellel ei ole Eesti maha tõmmatud, ei kehti see roheline kaart Eestis alates 1. juunist 2023,» teatas fondi juhatuse liige Lauri Potsepp rahandusministeeriumile ja seotud institutsioonidele saadetud kirjas ning selgitas, et juhul, kui Venemaa või Valgevene sõidukiga põhjustatakse Eestis kahju, siis kannatanu oma hüvitise fondilt saab.