Sotsiaalministeerium: alkoholi tarvitamine on taas tõusuteel

Peale seda on alkoholi kogutarbimine ühiskonnas taas kasvama hakanud.

«2021. aastal jätkus alkoholist tingitud surmade arvu kasv,» rääkis sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Brigitta Õunmaa. «Nii registreeriti tol aastal alkoholi tarvitamisest põhjustatud haiguste tõttu 695 surma, mida on 76 võrra rohkem kui aasta tagasi. See on viimase 13 aasta kõrgeim näitaja ja võrreldav 2008. aasta surmade arvuga. Alkoholist tingitud surmad moodustavad kõikidest surmadest kokku lausa kümme protsenti.»