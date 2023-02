Uuring: meeste hulgas on pisut populaarsemad suusareisid ja naiste seas soe kliima

21 protsenti küsitletud Eesti inimestest võtab sel talvel ette küll puhkusereisi välisriiki, ent 11 protsenti valib puhkuseks sihtkoha Eestis. 29 protsenti inimestest aga ei tea veel, kas ja kuhu nad puhkusereisile sõidavad, ning 39 protsenti inimestest sel talvel puhkusereisile ei lähe, teatas If.

If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Luhti sõnul tunnevad inimesed pärast suuremat pandeemiaaega reisimise vastu järjest enam huvi. «Kõige rohkem soovitakse külastada põnevaid linnu ja minna sooja kliimasse, samuti huvitavad inimesi matkamine ja kultuuriüritused. Kuigi talviti räägitakse tihti just suusareisidest, siis tasub märkida, et kõigist sel talvel puhkusereisi ette võtvatest inimestest plaanib suusatama või lumelauatama minna ainult 13 protsenti, ehk ülejäänud soovivad oma reisilt midagi muud,» selgitas Luht.

Uuringu tulemustest selgus, et võrdsel määral tahavad reisida nii mehed kui ka naised. «Meeste hulgas on pisut populaarsemad suusareisid ja naiste seas soe kliima, aga laias laastus on eelistused vägagi sarnased,» märkis tootekindlustuse juht ja lisas, et suuri erinevusi pole ka eestlaste ja teiste rahvuste soovide vahel.