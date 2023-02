Lihtsad nipid, kuidas kodus elektrit säästa

Hooldades oma kodutehnikat, saab tagada, et see töötab tõhusamalt. Näiteks kui veekeetja põhja katab kasvõi millimeeter katlakivi, võib elektrikulu suureneda lausa 10 protsendi võrra.

Ajasta seadmete kasutamist

«Kodus kasutatavate väiksemate seadmete puhul võib raha- ja keskkonnasäästmine seisneda ka tavaliste patareide asemel laetavate kasutamises. See on lihtne variant, kuidas raiskamist vähendada ja mis tagab, et täislaetud patareid on alati käepärast,» ütles Castro.