Inimesed on üha enam hakanud isiklikke spordivahendeid soetama

Eesti tarbijad on üha enam hakanud isiklikke talispordivahendeid soetama. «Prisma müüginumbrid näitavad, et talispordivarustuse ostmine on tõusnud. Spordialadest on enim populaarsust kasvatanud jäähoki ja uisutamine. Näiteks on iluuiskude müügikasv võrreldes eelmise aasta jaanuariga 30 protsenti ning jäähokivarustus võrreldes 2022. aasta jaanuariga 20 protsenti tõusnud,» selgitas Prisma tarbekauba kategooriagruppide juht Merit Uus.

Sama tendentsi näitavad ka Eesti Spordiregistri andmed. Kui 2019. aastal oli Eesti Spordiregistri andmetel jäähoki harrastajaid 1721, siis 2022. aastal juba 2035. Iluisutamist harrastas 2019. aastal see-eest 1369 inimest, 2022. aastal aga 1555.

«Ilmselt on suure uisumüügi kasvu taga ka lasteaedade ja koolide uisutunnid avalikel uisuplatsidel,» lisas Uus.

Rahvasuus Eesti rahvusspordialaks tituleeritud murdmaasuusatamise varustuse ostmine on olnud aastast aastasse stabiilne. «Nii suuskade, määrete kui tarvikute osas püsib müük iga-aastaselt üsna stabiilne ja oleneb väga palju sellest, kas on suusailma või mitte,» sõnas Uus. Murdmaasuusatamine eraldiseisvalt spordiregistris ei kajastu, kuid suusasport erilist populaarsuse hüpet teinud pole. Kui 2019. aastal oli harrastajaid 2619, siis 2022. aastal 2998.

Inimesed hindavad sportlikkust üha enam

Kuigi 2021. aasta «Sport 2030» strateegia liikumise raporti järgi kahanes harrastussportlaste arv 9450 võrra, siis samal ajal suurenes just individuaalplaani alusel harrastajate arv. See tähendab, et kodudes ja iseseisvalt on hakatud sporti rohkem tegema.

Inimeste jaoks on tervis üha olulisem. «Ostlejate käitumine sõltub trendidest ja on näha, et järjest enam hoolitakse oma tervisest ja heaolust. Nii leiab koju ostetavate toodete topist joogamatte, venituskumme kui ka kodukontori töötajatele soovitatud võimlemispallid, mille võib vahelduseks kontoritooli vastu vahetada», ütles Prisma tarbekauba kategooriagruppide juht Merit Uus.

Tarbimistrendide poolelt on ka sporditarvete ostmisel näha, et inimesed teevad üha enam valiku soodsaima toote kasuks. Hinnaklassi osas on tihti just omamärgitooted odavamad ja see ei tähenda, et tooted oleksid ebakvaliteetsed, vaid kokkuhoid tuleb just turunduskulude pealt.