Hulgimüüja Kaupmees on sortimendi lisanud hulgaliselt Ukraina tooteid

Kaupmees & KO sortimendis on Ukraina tooteid enam kui 170. Relve tõdeb, et klientide huvi Ukrainas toodetud toidu- ja joogikauba vastu on alates eelmise aasta algusest hüppeliselt kasvanud. Kõige populaarsemad on Ukraina maiustused, ning külmutatud köögi- ja puuviljad. Kaubamärkidest on tarbijatele arvatavasti kõige tuntumad Rosheni maiustused, Rolltoni kiirnuudlid, AXA ja Start müslid, Veres hoidised ja Chumaki kastmed.

«Pärast suveperioodi hoogustus märgatavalt Ukraina maiustuste müük. Nii kommid, karamellid kui ka Ukraina halvaa on klientide tellimustes järjest suuremates kogustes,» avaldas Mart Relve. Ülimalt populaarseks on osutunud ka Ukraina sool, mille müük tõusis möödunud aasta teises pooles kiiresti. «Kui varem toodi suures koguses soola Eestisse Valgevenest, siis praegu soola sealt enam ei hangita. «Soolavaakumi» vältimiseks sõlmisime uued kokkulepped esiti Euroopa tarnijatega, kuid alates suve lõpust on meil saadaval Ukraina kivisool ja selle müük on iga kuuga tõusuteel,» selgitas Relve.

Ta lisas, et kliendid on hästi vastu võtnud ka erinevad Ukraina hoidised: kurgid, tomatihoidised, letšod. Erakordselt palju on Kaupmehest ostetud Tandemus külmutatud vaarikaid.