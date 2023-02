Hulgimüüja annetab Ukraina toodete müügist iga kuu Ukraina võiduks 10 000 eurot

Kaupmees & KO sortimendis on üle 170 Ukraina toote. Relve tõdeb, et klientide huvi Ukrainas toodetud toidu- ja joogikauba vastu on alates eelmise aasta algusest hüppeliselt kasvanud.

Kõige populaarsemad on Ukraina maiustused ning külmutatud köögi- ja puuviljad. Kaubamärkidest on arvatavasti kõige tuntumad Rosheni maiustused, Rolltoni kiirnuudlid, AXA ja Start müslid, Veres hoidised ja Chumaki kastmed.

«Kui varem toodi suures koguses soola Eestisse Valgevenest, siis praegu soola sealt enam ei hangita.»

Ülipopulaarseks on osutunud Ukraina sool, mille müük tõusis möödunud aasta teises pooles kiiresti. «Kui varem toodi suures koguses soola Eestisse Valgevenest, siis praegu soola sealt enam ei hangita,» selgitas Relve.

Ta lisas, et kliendid on hästi vastu võtnud ka Ukraina hoidised: kurgid, tomatihoidised, letšod. Erakordselt palju on neilt ostetud külmutatud vaarikaid.

«On tootjaid, kes on sõjas pihta saanud ja seetõttu on tekkinud konkreetse brändi või toote tarneauk,» selgitas Relve. Kuna eelmisel kevadel oli Ukrainas toodetud kaupade kättesaamine keeruline, müüsid nad siis oma laovarusid. Aasta teiseks pooleks saadi tarneahelad taas toimima ja nüüd on müügimaht tõusnud sõjaeelsele tasemele.

Annetused jätkuvad kuni Ukraina võiduni

«Oleme väga tänulikud klientidele, kes Ukraina tooteid ostavad ja tarbivad ning nii oma abikäe Ukraina inimeste toetamiseks ulatavad,» ütles Relve.

Kaupmees annetab Ukrainat ja ukrainlasi toetavatele heategevusorganisatsioonidele. Viimase 11 kuu jooksul on kolm MTÜd (Punane Rist, Mondo ja Slava Ukraini) saanud kokku üle 111 000 euro ja igakuiste rahaliste annetustega jätkatakse kuni Ukraina võiduni.

«Lisaks rahalistele annetustele Ukraina toodete müügitulust oleme uue aasta algusest hakanud toetama Elina Pähklimägi eestvedamisel tegutsevat heategevusorganisatsiooni MTÜ Käsikäes Ukrainlastele, mis aitab Ukraina sõjapõgenikest naistel ja lastel leida Eestis peavarju. Kaupmees toetab põgenike peresid toidu- ja tarbekaupadega,» lisas Relve.