Mullu sai Tallinna ühistranspordis viga üle 30 inimese

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss ütles, et üks põhjus on liikluses tavapärane olukord, kus autod reastuvad järsult üksteise ette. Õnnetusi põhjustavad ka ootamatult autoteele astuvad jalakäijad, kelle tõttu on bussijuhid sunnitud tegema äkkpidurduse.

«Või siis sõiduridasid vahetavad autod, kui nad asuvad ühissõidukist vasakul pool ja nad tahavad minna parempöördesse, siis nad aina rohkem ja rohkem lõikavad ühissõiduki nina eest parempöördesse ja need olukorrad, mida ei ole võimalik ette näha,» lisas Tallinna Linnatranspordi esindaja Imre Speek.

Vahel on õnnetustes süüdi ka reisijad ise, kes bussiga sõidavad. Oluline on, et ühistranspordis olles tuleb postitest kinni hoida, selgitas Speek.