Ekspert: kasutatud autode hinnad on paigale jäänud

Tähepõllu sõnul on inimesed hakanud rohkem autosid ilma järelmaksuta välja ostma. «Inimestel on jätkuvalt raha.»

Tähepõld möönis, et praeguste andmete põhjal on keeruline pikaajalisi järeldusi teha, sest viimastel aastatel on inimesi tabanud mitu kriisi. «Praegu on üks jama teise otsa,» lausus ta.