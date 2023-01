PUUST JA PUNASEKS ⟩ Mida tähendavad elektritarbimisega seotud mõisted?

Kilovatt-tund

kWh ehk kilovatt-tund on mõõtühik seadme energiatarbimise mahu mõõtmiseks teatud ajaperioodi vältel. Kilovatt-tunni arvutamiseks tuleb kindlaks määrata seadme energiatarbimine, mida mõõdetakse vattides (W) ja seadme kasutamise aeg, mida mõõdetakse tundides. Seadme energiatarbimist on võimalik leida tema kasutusjuhendist või seadme enda pealt. Alternatiiv on kasutada energiamõõtjat või internetist leitavat energiakasutuse kalkulaatorit.

Elektritarbimise mahu arvutamiseks tuleb vattide arv korrutada tundide arvuga ning jagada saadud arv tuhandega. Näiteks kui 100 vatine lambipirn oli kasutusel 10 tundi, on energiatarbimine 1 kWh. Keskmise suurusega majapidamine tarbib aastas keskeltläbi 2500 - 5000 kilovatt-tundi elektrienergiat.

1 megavatt-tund (MWh) võrdub 1 000 kilovatt-tundi (kWh).

Energiatõhusus ja energiamärgised

Elektritarbimise vähendamiseks ja kulude kokkuhoiuks on energiatõhusus ning energiamärgised olulised mõisted. Energiatõhusus näitab, kui efektiivselt seade või toode muundab energia kasulikuks tööks. Seda mõõdetakse energiahulga järgi, mida seade tarbib võrreldes tehtava tööga. Mida tõhusam on toode, seda vähem energiat kulub ülesande täitmiseks. Energiamärgistus on aga abimees energiatõhususe määramisel.

Energiamärgistuse puhul on Euroopa Liidus võetud kasutusele A kuni G süsteem, millest esimene tähistab kõige tõhusamat energiaklassi ning viimane ebatõhusamat. Näiteks võib C ja F energiamärgistusega külmikute aastane energiatarbimise vahe olla üle 110 kWh, mis võrdub elektriarvel 20-eurose hinnaerinevusega. Energiamärgistus on tavaliselt juurde lisatud lampidele, soojenditele, külmkappidele, pesumasinatele, kliimaseadmetele, kuvaritele, köögiseadmetele ja rehvidele.