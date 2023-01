Tervise Arengu Instituut: lobistid räägivad, et e-sigaretid päästavad elusid

«Meil on väga tugev e-sigarettide lobistide grupp, kes seisab selle eest, et hoida ärilist vabadust. Nad väga kõvahäälselt räägivad sellest, et need on tooted, mis päästavad elusid,» ütles Sammel raadioeetris. Sellist infot kuuldes soovitab Sammel mõelda, kust teave pärineb. Kui see info tuleb e-sigareti müüjatelt, siis peaks olema selle suhtes kriitiline ja uurida allikaid, mis pakuvad teaduspõhist infot.

Sammeli sõnul ei saa kindlasti väita, et e-sigaretid on ohutud. «Seal on piisavalt sees selliseid aineid, mis on organismile mürgised.» E-sigaretivedelik sisaldab näiteks atsetooni, mida kasutakse küünelaki eemaldamiseks.

TAI esindaja ütles, et e-sigaretid sisaldavad vähki tekitavad ained. Ta lisas, et on vaieldav, kui suur on nende ainete kogus e-sigarettides, sest e-sigaretivedelike on turul tuhandeid.

«Praegu kasvab peale uus põlvkond nikotiinitarvitajaid, kes pole isegi sigareti proovinud, vaid lähevadki otse nende toodete peale üle.» Anneli Sammel

Sigaretid on kauplustes viimastel aastatel kinnistes kappides, kus need pole kliendile nähtavad, kuid e-sigarettidele sarnast nõuet ei ole. Sammel pooldab seaduste ühtlustamist, et ka e-sigarettide presenteerimisele kaupluses kehtiksid samasuguseid nõudes nagu tavasigarettide puhul. Ta põhjendas seda faktiga, et mõlemas tootes on nikotiini. «Nikotiin pole mingisugune ohutu aine,» lausus Sammel.

Kuidas lastele ohtudest rääkida?

Sammeli hinnangul on e-sigaretid eriti ohtlikud lastele. «Praegu kasvab peale uus põlvkond nikotiinitarvitajaid, kes pole isegi sigareti proovinud, vaid lähevadki otse nende toodete peale üle,» ütles ta.

Sammel soovitas lapsevanematel rääkida e-sigarettidega seotud ohtudest juba enne kooli. Näiteks küsida lapselt, millist infot ja kust on ta nende kohta kuulnud.