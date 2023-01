Moller Auto: maasturid jäävad tõenäoliselt Eestis enim müüdud autodeks

«Ma arvan, et see suundumus jääb muutumatuks ja nõudlus seda tüüpi autode järele on jätkuvalt suur – seda mitte ainult nende sobivuse tõttu linnas ja maal sõitmiseks, vaid ka nende suure mahutavuse, mugava istumisasendi ja nähtavuse tõttu maanteel,» selgitas Gerkena pressiteates.