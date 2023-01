Eksperdid soovitavad: tänavu tuleb elada alla oma võimete

Kahjuks ei saa sinu säästud alati olla kinnistatud asjadele, mida sa soovid. Mõnikord peab see raha minema asjade jaoks, mida sa vajad. Hädaolukordi tuleb ikka ette – ja mõnikord on neil ka kopsakas hinnasilt. Olenemata sellest, kas boiler läheb katki või sinu auto vajab kallist remonti, on hädaabifond suurepärane viis tagada, et sa ei kulutaks rohkem, kui sul on. Ideaalis peaksid püüdma iga kuu kõrvale panna piisavalt raha, mis kataks kahe või kolme kuu palga – see annab sulle vajaliku rahalise kindlustunde, kui peaks juhtuma midagi ootamatut.

Koosta eelarve ja pea sellest kinni

Eelarve koostamine võib olla raske ülesanne kõigile, olenemata sellest, kui palju raha nad teenivad. Kuid see on loogiline esimene samm, kui tahad veenduda, et kasutad iga senti vastutustundlikult ja mitte lihtsalt sihitult kulutades. Eelarve koostamise lihtsustamiseks jälgi oma kulutusi ühe kuu jooksul ja vaata täpselt, kuhu sinu raskelt teenitud raha kaob. See peaks andma sulle aimu, mida vähendada – või millele rohkem kulutada. Eelarve koostamine ei ole võimatu, kuid see nõuab tahtejõudu ja keskendumist, et sellest kinni pidada.

Automatiseeri säästmine

Püsikorraldusleping tagab, et osa sinu palgast läheb otse eraldi säästukontole. Sisuliselt on see käsk regulaarseks maksete teostamiseks ehk et suurepärane viis säästmise lihtsustamiseks. Püsikorraldus on mugav ja lihtne ning selle lepingu saab sõlmida internetipangas ilma suurema vaevata. Tänu automatiseerimise mugavusele on sinu rahaliste eesmärkide saavutamine 2023. aastal palju lihtsam.

Investeeri endasse