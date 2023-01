Soomlased pahased: miks on nende kurk Eestis üle kahe korra odavam?

Poolas pakutakse Auchani turul importkurke segapartiina, kus Kreeka, Hispaania ja Soome päritolu kurkide hinnaks kõigest 62 senti tükk. Helsingis tuleb välja käia keskmise suurusega kodumaise kurgi eest umbes 1,75 eurot, kirjutas Ilta-Sanomat.

Põhjanaabrite sotsiaalmeedias tõstatas selline hindade kujunemine palju poleemikat, miks ikkagi Soome kurgi hind välismaale vedamisel kokku kuivab. Kurgitootjate hinnangul on tegemist siiski marginaalse nähtusega.

Soome kurgid on odavamalt müügil olnud ka Eesti Prismades, kus neid pakuti veebipoes kilohinnaga 1,99 eurot. Soome Prismades oli hind samal ajal 4,99 eurot kilo. Soome suurim kasvuhoonekurgi kasvataja ja eksportija Siggpac Närpöst, kelle kurke ka Poolas müüakse, ajakirjanike küsimustele ei vastanud.

SOK, mille kontserni kuuluvad ka Prismad, tootegrupi juhil Veli-Matti Puhakkal on aga Eesti odavamatele hindadele selgitus olemas. «Meie Eestis müüdavad kurgid on kõverad,» teatas ta. «Avalikus arutelus on teise klassi kurke võrreldud esimese klassi kurkidega. See on sama, mis võrrelda õunu ja pirne.»

Tema väitel on sarnane toode müügil ka Soome suurimates Prismades hinnaga 1,79 eurot kilo. «See on teisejärguline toode, kuna neil kurkidel on eriline kuju. Need on kurgitootmise kõrvalsaadused, mistõttu neid tooteid laialdaselt ei levitata.»

Puhakka rõhutab, et Eesti Prismad hangivad oma kurgid iseseisvalt, sest need ei ole Soome ketihalduse all.

Viimastel aastatel on soomlaste kurgitarbimine olnud umbes kümme kilo inimese kohta aastas, mis on kordades suurem kui teistes Põhjamaades. Soome aiandusliidu tegevjuhi Niina Kanka sõnul on Soome kurgi kodumaine hind praegu tavapärasel talvisel tasemel. Soome kurgieksport on võrreldes sisetarbimisega väike. «Ekspordis räägime väga väikestest summadest kogutoodangu suhtes,» ütles Kangas. «Soomes kasvatati 2021. aastal kokku 53 miljonit kilogrammi kurki, millest umbes miljon kilo eksporditi välismaale.»