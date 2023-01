Rimi: allahinnatud kaup kaob poelettidelt kiirelt

Eesti ostjad kohanevad kiiresti turuolukorraga – Rimi kogutud andmed näitavad, et ostetakse vähem ja püütakse toidult säästa, eelistades sagedamini kampaaniatooteid. Samuti käiakse mitmes kaupluses, et leida parimad pakkumised.

Rimi ostujuhi Talis Raaki sõnul otsivad kliendid nutikamaid alternatiivseid võimalusi oma toidukorvi täiendamiseks. «Näiteks on märgatavalt kasvanud Rimi omamärgitoodete müük, kuna nende hinna-kvaliteedi suhe on ostjate jaoks paigas. Kliendid on need kenasti omaks võtnud. Seda näitab näiteks Rimi kaubamärgiga juustu kahekordistunud müük. Samuti eelistatakse Rimi kaubamärgi pastat, piimatooteid, kanafileed ja palju muud,» kirjeldas Raak.