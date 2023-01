UURING ⟩ Üle poole tarbijatest peab oste rahaliselt väga valima

Mitte-eestlastel on seis halvem

«Tarbijad teevad üha vähem emotsioonioste, poeskäik planeeritakse läbi, uuritakse kilohinda ning valik tehakse soodsaima kasuks,» rääkis Niitaru.Tema sõnul tuleb vastustest välja, et rohkem peavad enda ostukäitumist muutma need, kes varem said endale keskmisest rohkem lubada.

«Inimesed on ostlemisel tähelepanelikumad ja hoolikamad. Ka 42 protsenti kõrgema sissetulekuga inimestest arvas, et muudab lähitulevikus oma ostukäitumist,» sõnas Niitaru.

Loobutakse väljas söömisest

75 protsenti vastajatest on valmis loobuma vastutustundlikust tarbimisest (nt ökotooted, õiglase kaubanduse tooted, kui need on kallimad) soodsama kauba kasuks ning kallima hinna tõttu loobuks 64 protsenti vastajatest ka eestimaisest kaubast. Kodumaisest kaubast on kõige vähem nõus odavama kasuks loobuma kõrge sissetulekuga vastajad.