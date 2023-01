Piltuudis ⟩ Bensiini ja diislikütuse hinnatõus jätkub

Kütusehindade tõusu peamine põhjus on toornafta hinna uus tõus. Brenti barrel maksab praegu veidi alla 87 USA dollari, mis on umbes neli dollarit rohkem kui nädal tagasi. Tarbijad saavad jätkuvalt kasu euro tugevusest dollari suhtes, kuid see efekt võib ainult vähesel määral tasakaalustada toornafta hinnatõusu.