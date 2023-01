Millised automargid on Eestis varaste lemmikud?

1.Mercedes-Benzi varastatakse kõige suurema tõenäosusega

Platvormil tuvastati rohkem kui 1100 varastatud sõidukit. Kuigi varguste tegelik ulatus on ilmselgelt palju suurem, liiguvadki sellised autod tavaliselt just mustal turul.

On äärmiselt haruldane, et varastatud autod leiavad uuesti tagasitee autoturule, kuid üle tuhande avastatud juhtumi tõestab, et on võimalik siiski sattuda ka varastatud sõidukile.

Üle 50 protsendi avastatud varastatud autodest on toodetud aastatel 2014 - 2019. Kõige populaarsemad sõidukid varaste jaoks olid aga valmistatud 2017. aastal (9,7 protsenti kõigist varastatud sõidukitest, mis avastati autoajaloo platvormil ).

Kõige populaarsemad varastatud automargid on Mercedes-Benz (14,7 protsenti kõigist varastatud sõidukitest), BMW (14,4 protsenti), Audi (10,4 protsenti), Ford (7,8 protsenti) ja Volkswagen (6,8 protsenti).

2. 15.2 protsenti kontrollitud autodest olid tagasi keritud läbisõidunäiduga

Eelmisel aastal arvestati kokku üle 7,4 miljardi tagasi keritud kilomeetri. Et kujutada ette, kui palju on 7,4 miljardit kilomeetrit, siis peaks tuhat autot pideva keskmise kiirusega 100 km/h sõitma peatumata umbes 8,5 aastat, et jõuda kokku sellise läbisõiduni.

Keskmine avastatud läbisõidunäidu pettuste määr oli 15,2 protsenti. Seega on tegeliku läbisõidu varjamine üks tõsisemaid probleeme kasutatud autode turul, mis toob kaasa märkimisväärseid rahalisi probleeme, kui osta sõiduk, mille läbisõidumõõdiku näitu on võltsitud.