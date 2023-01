Elekter odavneb ⟩ Milliseid elektripakette müüjad praegu turul pakuvad?

Jaanuari esimeses pooles on elektri börsihind olnud keskmiselt kolmandiku võrra odavam kui eelmisel aastal samal ajal. Elektri viimase kolme nädala keskmine börsihind on vaid 8,4 senti kilovatt-tunni (kWh) eest, mis on pea kaks korda odavam kui universaalteenus. Viimastel päevadel on elektri hind siiski kerkinud ja maksab näiteks neljapäeval 13,7 senti kWh, kuid ka see jääb alla universaalteenuse hinnale, mis on praegu 15,4 senti kWh (ilma käibemaksuta).