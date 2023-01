Inbank: sõidukite ostu tuleks praegu hoolikalt kaaluda

Eesti turul on peamiselt autoliisingud, mis on seotud Euroopa Keskpanga baasintressimäärade tõusu ja Euriboriga, mis tähendab, et iga järjekordne intressitõus mõjutab ka autoliisingu igakuist makset. «Sarnaselt kodulaenule on autoliisingul nii-öelda ujuv intress, mis koosneb panga poolt määratud intressist ning viimase kuue kuu Euriborist. See-eest autolaenul on fikseeritud intress, mis püsib terve laenuperioodi muutumatuna,» selgitas Kübarsepp pressiteates.

Inbanki Eesti äriüksuse juht soovitas alla 10 000 eurot maksva sõiduki võimalusel alati välja osta või fikseeritud intressiga autolaen võtta. «Soodsama sõiduki väärtus on juba märkimisväärselt kukkunud, mistõttu tasub sõiduk koheselt välja osta. Kui aga selleks võimalust ei ole, siis pigem võtta fikseeritud intressiga autolaen. Fikseeritud intressi baasintress on küll enamasti liisingu intressist kõrgem, kuid annab kindluse tuleviku osas,» märkis Kübarsepp. Selle aasta keskmine autolaenu summa on Inbankis 10 000 eurot.

Kallima sõiduki soetamiseks tasub Kübarsepa hinnangul ka praeguses majanduskeskkonnas usaldada autoliisingut. «Eestlased eelistavad suuremaid ja hinnalisemaid sõidukeid ning tihti on sellise ostu rahastamiseks tarvis lisafinantseeringut. Hinnalisemate sõidukite puhul on otstarbekas võtta ujuva intressiga autoliising. See on küll ujuva intressiga, aga kuumakse on samas madalam, sest liisingul on 25 protsendi suurune jääkväärtus, tuues seeläbi ka igakuise makse allapoole,» kirjeldas ta.