Nõmme turu parklat alates esmaspäevast enam üle tunni kasutada ei saa

Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri ütles ajalehele Pealinn, et Nõmme turu parkimiskorraldusega polnud rahul nii kauplejad kui külastajad. «Praegune parkimiskorraldus võimaldab turu parklas pikaajalist parkimist. Seda kasutavad aktiivselt kelgutajad, kergliiklejad ja piirkonna elanikud. Turu avamisaegade väliselt on see loomulikult lubatud, aga lahtiolekuaegadel on parkla mõeldud eelkõige turulistele,» selgitas Kuri.

Peale ühe tunni täitumist parklat uue regulatsiooni kohaselt enam kasutada ei saa. Selleks puudub ka tasulise parkimise võimalus, kinnitas Tallinna linna esindaja Postimehele.

Nõmme linnaosa Facebooki lehel teatas linnaosa esindaja, et muudatus on vajalik, et saavutada parem ligipääsetavus turule nii külastajate kui kauplejate jaoks.

Mida arvavad turu kasutajad?

Linna otsus on tekitud linnaosa Facebooki lehel arutelu. Postituse all oli täna ligi 40 kommentaari.

«Turu seisukohast tundub otsus õige, kuid Nõmme keskuses on parkimisega viimasel ajal eriti nadiks läinud. Ma saan aru, et see on turu parkla, kuid ka ainuke suurem avalik parkla kus üldse parkida, kui on soovi minna Nõmmel kohvikusse, sööma, Selverisse, sest ennem oli tuletõrjemaja taga suur parkla, kuhu minagi varasemalt eelistasin auto jätta, seda pole enam, sest sinna ehitati maja,» kommenteeris Facebooki lehel Kristina.