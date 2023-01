Kinnisvarafirma Endover: detsembris oli aasta suurim tehingute arv

Hinnanguliselt müüdi või broneeriti Tallinnas aasta viimasel kuul 50 erinevate uusarenduste korterit või äripinda. Neist 18 tehinguga oli Endover detsembris kogu pealinna turu edukaim. Aasta kokkuvõttes oli detsember ettevõttele müügikäibelt koguni paremuselt teine kuu.

Kinnisvaraanalüütiku Tõnu Toomparki andmetel oli detsembrikuu ülekaalukalt enim müünud projekt Endoveri Volta Residentsid. Silma paistsid ka müügitehingud Kopli Liinide korteritega, mis näitab, et Põhja-Tallinna ja Kalamaja arendused on ka passiivsel turul teistest tuntavalt eelistatumad, sest piirkond areneb, asukoht on hea ja arendused on atraktiivsed.

Endoveri müügiosakonna juhi Olari Vokki sõnul tõestab detsembri statistika, et kinnisvaraturgu ei ole tabanud seisak, nagu on viimasel ajal kiputud väitma, vaid turg on pidevas muutumises. Tänastes oludes teevad võidukäiku väiksema ruutmeetrite pinnaga ja seega madalamate püsikuludega korterid. Turult ei ole kadunud ka luksuskinnisvara ostja, sest selles nišis valitseb turul defitsiit.

«Meie kogemused näitavad, et muutuvates oludes tuleb eeskätt kuulata inimeste vajadusi ja nendest ootustest lähtuvalt oma strateegiat kohandada,» selgitas Vokk. «Tänane ostja on oma otsust pikalt kaalunud. Tal on välja kujunenud tugevam arusaam, millised on korteri ostmisega kaasnevad reaalsed kulutused. Ostjad on kohanemas Euribori kasvu ja inflatsiooniga. Nad oskavad täpsemini analüüsida ja hinnata nii ostetava kodu tulevikuväärtust kui ka sellega kaasnevaid kulusid. Seetõttu planeeritakse ja otsustatakse oma tehinguid väga põhjalikult.»

Vokk tõi välja neli tähtsaimat argumenti, mille põhjal otsustavad inimesed täna endale uue korteri osta. «Esiteks – ostetav korter peab olema valmis, mitte paberil. Ebakindlal turul on see suur eelis ja ka defitsiit. Endoveril on siin konkurentide ees tugev eelis, sest meil on üks suurim valmis korterite portfell turul,» selgitas Vokk. «Teiseks – hea asukoht. Eelistatakse kinnisvara, mille väärtus ajas kasvab. Tallinnas näiteks kesklinn, Põhja-Tallinn, Haabersti ning Tallinna lähistel Viimsi. Kolmandaks – ehituskvaliteet ja energiasäästlikud lahendused, mis hoiavad kodu madaletel kuludel ka pärast esimest uues kodus elatud aastat. Neljandaks – uue korteriga kaasnev lisandväärtus. Näiteks on arendaja poolt sinna välja ehitatud köök või kompenseeritakse uuele omanikule kõik esimese aasta kodukulud, mis hinnatundliku ostja jaoks on väga oluline. Meie tänane portfell vastab neile tingimustele hästi.»

Kokku müüs Endover detsembris 1128 ruutmeetrit elukondlikku- ja ärikinnisvara. Kõige populaarsemaks osutusid 3-toalised korterid, mille keskmine suurus oli 58,3 ruutmeetrit.

Keskmine müüdud korteri hind oli 270 539 eurot ning ruutmeetri hind 4855 eurot. Suurim müüdud korter oli 96 ja väikseim 32 ruutmeetri suurune. Endoveri kõrgema hinnaga müüdud korter detsembris on Riviera Viimsi arenduses hinnaga 498 785 eurot ja kõrgeim ruutmeetri hind 5 939 eurot. Kõrgeim müüdud äripinna hind oli 3 838 eurot ruutmeetri kohta.