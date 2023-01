Eksperdid hoiatavad ohtliku harjumuse eest ahju kütmisel

Aga kuidas see saab ohtlik olla, kui juba meie vanavanemad maal nii tegid, uuris turvalahendusi pakkuv ettevõte G4S.

On mõistetav, et inimesed otsivad võimalusi kokku hoida ka küttepuude pealt, sest möödunud aastal kerkisid nende hinnad meeletult. Näiteks ulatus septembris küttepuu tihumeetri hind keskmiselt 77,8 euroni. Võrreldes aasta varasemaga oli hinnatõus ligi 210 protsenti, selgus Erametsakeskuse kvartaalsest puiduhindade raportist.

«Siibrit ei tohi kunagi kinni panna, kui ahjus või pliidi all on veel mõni põlemata tukk, sest nii hakkab tuppa vingugaasi tulema.»

Küttepuude hinnaralli võib panna paljusid mõtlema vana «tarkuse» peale, et kokkuhoiu mõttes võiks küttekolde siibri varem kinni panna. See on aga ekspertide sõnul täiesti vale. Esiteks rikub see küttekollet ja korstent ning teiseks on see eluohtlik.

Lea Urbanik Valga Päästeühingust ütles, et selline teguviis on lausa enesetapp. «Siibrit ei tohi kunagi kinni panna, kui ahjus või pliidi all on veel mõni põlemata tukk, sest nii hakkab tuppa vingugaasi tulema. Seda näitab ka kohustuslik vingugaasiandur, mis hakkab kisama,» sõnab ta.

Lubamatu viis kokku hoida

Saaremaa korstnapühkija Madis Mäe kogemuse põhjal kipuvad just vanemad inimesed kokkuhoiu mõttes siibrit liiga vara sulgema. «Eks see on vanematel inimestel sagedamini ette tulev mõtteviis,» osutab ta.