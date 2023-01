Patsient esitas hambaravikliiniku vastu hiigelnõude, kliinik endal süüd ei näe

Sündmus leidis aset juba 10 aastat tagasi ning kohtus on asja tulemusteta menetletud juba viimased kuus aastat.

MedLegal õigusbüroo pressiteates seisab, et õigusbüroo klient, Kliinik 32 OÜ endine patsient on esitanud hambaravikliinik Kliinik 32 OÜ vastu Harju maakohtusse septembris 2016 varalise kahju hüvitamise nõude summas 42 313 eurot (ravi- ja taastusravi kulud), millele lisandub mittevaraline kahju.

Hagiavaldusepõhjal on kohtule esitatud tõenditest ja ravidokumentatsioonist tulenevalt alust kahtlustada, et tervishoiuteenuse osutamise (hambaravi) käigus tekitati 33-aastasele inimesele eluaegne (neuroloogiline) raske tervisekahjustus koos paljude tõsiste tagajärgedega.

Tervisekahjustuse tekke aeg on arstlike epikriiside järgi aasta 2013. Õigusbüroo seisukohast on erakordne, et praegu, 10 aastat hiljem ja hagiavalduse esitamisest enam kui 6 aastat hiljem, ei ole lahendust ja kohtulahendit näha. Kohtumenetlus on Harju maakohtus pooleli ning selle lõppemise aeg on prognoosimatu.

«Kuna tegu on tervisekahjuga, mis tekib pidevalt edasi (ja aegub) ka tulevikus, oli patsient sunnitud esitama Kliinik 32 vastu juunis 2020 täiendava varalise kahju haginõude summas 45 652 eurot, millele lisandub mittevaraline kahju. Tänaseks on nõuete kogusummale 87 965 eurot (otsesed ravi- ja taastusravi kulud) lisandunud 2020. aastast täiendavad igapäevased varalise kahju nõuded ehk ravi- ja taastusravi kulud,» seisab pressiteates.

Kliinik: hagi pole põhjendatud ja avalik vaidlus on arusaamatu

Kliinik 32 juhataja Brit Pensa sõnul on aga hageja Mario Rinki näol tegemist juba mainitud õigusbüroo MedLegal omanikuga, keda pressiteates tagasihoidlikult õigusbüroo kliendina esitletakse. «Mario Rink on tõepoolest esitanud juba 2016. aastal hagi Kliinik 32 vastu väitega, et on tehtud raviviga ja sellega põhjustatud talle kahju,» lausus ta. «Kliinik 32 leiab, et hagi on tervikuna alusetu ja põhjendamatu. Kliinik 32 ei ole raviviga teinud ega ole kahju põhjustanud Mario Rinkile. Kuna Kliinik 32 ei saa avaldada raviga seotud andmeid, siis ei ole Kliinik 32-l võimalik sisuliselt vaidlust põhjalikumalt kommenteerida. Pealegi on menetlus kohtus pooleli ning poolelioleva menetluse sisuline kommenteerimine ajakirjanduses oleks kohatu. Miks on Mario Rink otsustanud kohtumenetlusega paralleelselt avada ka avaliku vaidluse, jääb meile arusaamatuks.»