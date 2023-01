Miks on tualettpaber hüppeliselt kallinenud?

Eestis on näiteks üks müüdavamaid tualettpabereid ZEWA Deluxe kallinenud aastaga ligi 50 protsenti. Seda WC-paberit leiab tihti erinevate poekettide kampaaniatest, kuid ka pakkumistes on hind kerkinud olenevalt kauplusest varasemalt 24-25 sendilt rulli eest 34-36 sendini ehk umbes 44 protsenti. Tavahind ületab sel tootel aga olenevalt pakendi suurusest juba kohati 60 sendi taset.

Sarnane probleem kummitab ka Soomes, kus toodetakse mitmeid Eestis müüdavaid tualettpabereid nagu Serla, Lotus ja Lambi. Jaeketi Kesko hinnangul on viimase kuue kuuga Soomes hinnad tõusnud kuni 30 protsenti, kirjutas Ilta-Sanomat.

«Pehmepaberi tootmishinnad on tõusnud suurenenud materjali- ja tootmiskulude tõttu,» ütleb Metsä Tissue Põhjamaade turgude direktor Jani Sillanpää. «Sügisel pidi ettevõte energiahindade hüppe tõttu mitmeks päevaks peatama tootmise oma Slovakkias Žilinas ja Saksamaal Kreuzaus asuvates tehastes.»

Sillanpää ei soostunud otse ütlema, kui palju on tualettpaberi hind eelmisest suvest tõusnud, kuid märkis, et toote tarbijahind määratakse alati poes. Samuti ei kommenteerinud ta ka edasisi hinnaliikumisi, kuid kinnitas, et toormaterjalist puudus ei ole.