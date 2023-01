Mis riigi elanikud kulutavad luksuskaupadele kõige rohkem?

Finantsanalüütikud selgitasid, et Lõuna-Korea elanike suur nõudlus luksuskaupade järele on tingitud nii ostujõu kasvust kui ka soovist näidata ühiskonnas oma sotsiaalset positsiooni.

Riigis on viimasel ajal majapidamiste jõukus kasvanud. Kohaliku keskpanga andmed näitavad, et riigi leidkondade netoväärtus kasvas 2021. aastal 11 protsenti. Leibkondade netoväärtus näitab, kui palju on leibkonnal vara, millest on maha arvutatud rahalised kohustused (nt. kodulaen).