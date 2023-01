Uued tooted ja pakendid kasvatasid Talleggi turuosa

Uue pakendikontseptsiooni ajendiks on erksad mängulised värvid ja minimalistlik disain, mis muudab kodumaiste kanatoodete leidmise poelettidelt tarbija jaoks veelgi lihtsamaks. Toodete küpsetus- ja tarbimisviisi tähistamiseks kasutatakse erinevaid värve, mis juba meetrite kauguselt aitavad mõista kas toode on mõeldud vaid soojendamiseks või põhjalikumalt küpsetamiseks.

Uued pakendid kasvatasid turuosa

HKScani Baltikumi turundus- ja tootearendusdirektori Janne Laik-Lõhmuse sõnul on nii uuendatud pakendid kui tooted lõpptarbija poolt vägagi soositud, mida näitab selgelt ka turuosa kasv. Nimelt kasvatas Tallegg eelmise kevad-suve erikollektsiooniga marineeritud lihade kategoorias turuosa lausa kümne protsendi võrra, vastavalt uuringufirma Nielseni andmetele. «Talleggi brändi turundustegevused aastal 2022 on selgelt kasvatanud brändikuvandi tugevust, kuna ka värske liha kategoorias ületas Talleggi turuosa esimest korda 20 protsenti. Kõikides teistes kategooriates on tugeva tulemuse taga otse loomulikult väga edukad uudistooted ning tugev kommertsüksuse koostöö tootmisega,» ütleb Laik-Lõhmus.

Aasta lõpus Kantar Emori poolt valminud ostukäitumise seireuuring 2022 näitab selget hinnatundlikkuse tõusu kõigis toidukategooriates. Huvitaval kombel tõuseb esile värske kanaliha, mille puhul peetakse sel aastal teistest rohkem otsustavaks faktoriks mitte hinda, vaid usaldusväärset brändi. «Arvestades asjaolu, et Tallegg on Eesti suurim ja enim kasvav kanaliha bränd, siis see on selge märk, et oleme teinud ja jätkame õigeid tegevusi.