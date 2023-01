Tänavu oli jõululaua hitt-toode sült

«Tarbijate ostukorv on detsembris alati tavapärasest ulatuslikum, kuid oluline järeldus on, et ostjad ei teinud valikul toodete kvaliteedi osas kompromissi,» kommenteeris Nõo Lihatööstuse tegevjuht Ragnar Loova. «Siin on mitu põhjust, miks jõulukuu põhitoodete rahaline müük kasvas aastaga nii palju. Oleme palju investeerinud tootearendusse ja tõime turule uudistooteid ning uusi maitseid, samuti mõjutas müüki toiduainete üldine hinnatõus.»