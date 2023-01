Lidl tõi Eestis turule soodustusi pakkuva äpi

Lidl Plus on digitaalne püsikliendiprogramm, mis sisaldab erikuponge, sooduspakkumisi ja muid funktsioone. Lidl Plus on kättesaadav kõikidele nutitelefoni omanikele ja seda saab soodustuste saamiseks kasutada ka teistes riikides asuvates Lidli kauplustes.

Lojaalsusäpp on mõeldud asenduseks traditsioonilisele kliendikaardile. Lidl Plusi kasutaja saab enda kasutusse digitaalse kliendikaardi ning saab läbi rakenduse personaalseid sooduspakkumisi.

«Plastiku kasutamise vähendamiseks oleme kasutusele võtnud Lidl Plus püsikliendirakenduse, mis toimib kliendikaardina. Praegusel hinnatundlikul ajal on säästmine muutunud väga oluliseks ning ostes igal nädalal kõiki Lidl Plusi tooteid, on rakenduse abil kliendil võimalik kokku hoida kuni kümme eurot nädalas,» selgitas Lidl Eesti juhatuse liige Alexandru Mag.

Lidl Plusi kaudu saab iga kasutaja kuponge, mille soodustused võivad ulatuda kuni 50 protsendini. Soovi korral saab klient kupongi aktiveerida ja skaneerida kassas. Lidl Plusi rakendust saab kassas skaneerida ka ilma võrguühenduseta. Lidl Plusi kaudu näeb kasutaja ka Lidli kliendilehti ja katalooge, saab erinevaid sooduspakkumisi ning leiab enda jaoks lähima Lidli kaupluse.

Lisaks ootab Lidl Plusi kasutajaid veelgi enam häid pakkumisi «Kraabi Plus» digitaalse kaardiga, mille klient saab ühe korra pärast Lidl Plus kaardiga registreeritud ostu ja mis tuleb rakenduses «ära kraapida», et näha selle all peituvat sooduskupongi.

Lidl Plusi üheks oluliseks funktsiooniks on digitaalne ostutšekk, mille abil saab kasutaja kõikidest oma Lidl Plusiga tehtud ostudest kiire ja selge ülevaate.