Uuring: kasutatud elektriautod on sageli võltsitud läbisõiduga

Odomeetri tagasikerimised varjavad aku tegelikku seisukorda

Odomeetri näit on suurepärane indikatsioon auto seisukorra hindamiseks. Enamik elektriautode tootjaid annab akudele vähemalt 100 000 km ulatuses garantii. Tavaliselt võivad need aga vastu pidada isegi rohkem kui 320 000 km.

Sõiduki tegelik läbisõit võib aidata kindlaks teha, kui palju on akude mahutavusest veel alles. Probleem on aga selles, et te ei saa toetuda ainult läbisõidu näidule, sest see võib olla võltsitud ja ka aku eluea loendurit saab nullida. Petturid võivad neid näitajaid mõne minutiga korrigeerida, mis tähendab, et peate kasutusele võtma täiendavaid ettevaatusabinõusid, et auto oleks ka selle eest küsitud hinda väärt.