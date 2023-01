Eesti Loto toob üle kümne aasta turule uue lotomängu

Jokkeris peab mängija valima seitse numbrit vahemikus 0-9. Võitmiseks peavad õiged numbrid paiknema õigetel positsioonidel – võidab pilet, millel vähemalt kaks numbrit on väljaloositud kombinatsiooniga samadel kohtadel. Jokkeri võidunumbrite väljaloosimiseks kasutatakse elektroonset loosimissüsteemi, kus võidunumbrid loositakse juhuarvu generaatori abil. Loosimine sulgub iga päev kell 18.30, võidunumbrid selguvad igapäevaselt TV3 ekraanil ning tulemused on leitavad ka Eesti Loto veebilehel.

«Viimati tõime uue arvloterii turule 2012. aasta märtsis, kui alustas rahvusvaheline loterii Eurojackpot. Eesti enda lotomänge ei ole lisandunud aastast 1996, kui alustas Bingo loto. Nüüd pakume lotohuvilistele taas uut põnevat mängu, millel sarnaselt Kenole on fikseeritud võidusummad ehk ka peavõiduks olevat miljonit on hea õnne korral võimalik võita iga päev,» ütles Eesti Loto juht Riina Roosipuu. «Enam ei pea suure peavõiduga lotomängus osalemiseks ootama teisipäeva, kolmapäeva või reedet, vaid igaüks saab oma õnnepäeva ise valida.»

Alates 6. detsembrist saab lotot mängida ainult Eesti Loto uues veebikeskkonnas aadressil eestiloto.ee . Uus mängukeskkond loodi selleks, et pakkuda Eesti Loto klientidele kaasaegsemaid mänguvõimalusi.

E-rahakott

Esmakordselt on kasutusele võetud e-rahakott ehk piletite eest tasutakse e-rahakotis olevate vahenditega. E-rahakotti saab raha kanda nii pangalingi kaudu oma arvelduskontolt kui kaardimaksega.

Kuni 1999,99-eurosed võidud kantakse e-rahakotti koheselt pärast loosimise toimumist.E-rahakotti on võimalik tellida kuni 1999,99 € suurused terminalipiletite võidud.

AS Eesti Loto on riigi omanduses olev ettevõte, mille eesmärgiks on pakkuda turvalist ja usaldusväärset meelelahutust kooskõlas vastutustundliku mängimise põhimõtetega. Eesti Loto erinevaid lotomänge, nagu näiteks Bingo loto, Eurojackpot, Vikinglotto, Keno, mängib aastas ca 440 000 inimest. Igalt lotopiletilt tasub Eesti Loto riigile 18 protsenti hasartmängumaksu.