Jaeketid jäid tänavuse jõulumüügiga üldiselt rahule

Prisma Peremarketi kuivainete kategooriagrupi juht Terje Sahk ütles pressiteates, et võrreldes eelmise aastaga on inflatsioon oma töö teinud ning tarbijate ostukäitumist muutnud. «Kui eelmistel aastatel täheldasime uue trendi süvenemist, et jõululaualt leiab üha enam kala, just punast kala, siis tänavusele jõululauale lõhe nii tihti enam ei jõudnud,» märkis ta.