Disainer Reet Aus: odavam on osta üks kallis asi, kui kümme soodsat

Aus soovitab riiete ostmisel külastada kasutatud riiete poode, kust võib leida asju, mis on olnud kallihinnalised ja on siiani kvaliteetsed.

Kiirmoodi soovitab Aus igal juhul vältida. «Tunduvalt odavam on osta üks kallis asi, kui kümme odavat asja,» ütles Aus. «Odavus tuleb kvaliteedi ja töötajate heaolu arvelt,» selgitas ta. See on tema sõnul ka põhjus, mis Euroopas enam üldjuhul riideid ei toodeta ning tootmine on kolinud Aasiasse.