Suurem osa sinu edust sõltub ühest oskusest, mis on ühtlasi noorte nõrkuseks

Steve Adcocki sõnul on 90 protsenti karjääri alguses saavutatud edust tingitud oskusest tööintervjuudel silma paista.

Siiski on tööintervjuu edukas läbimine karjääri edukuse seisukohalt väga oluline, sest see võib avada uksed uutele võimalustele ja aidata luua tugeva aluse tulevaseks tööalaseks arenguks.

Adcocki esimene reegel on, et ei ole olemas sellist asja nagu liigne riietus. Alati tuleb riietuda professionaalselt, sest ebasobiv riietus võib anda edasi halba otsustusvõimet ja hoolimatust. Samuti soovitab ta kandidaatidel võtta kaasa märkmik ja pliiats, et jätta organiseeritud ja ettevalmistatud mulje.