Julge samm ⟩ Briti vanaema nõuab perelt jõuluõhtusöögi eest tasu

63-aastane Caroline Duddridge Cardiffist on võtnud kasutusele pühade traditsiooni, millest paljud pole kunagi kuulnud ja mõned nimetavad seda isegi julmaks. Ta küsib oma pere jõuluõhtusöögi eest tasu ning isegi tema väikesed lapselapsed ei ole sellest säästetud. Ta tuli selle ideega välja pärast seda, kui tema abikaasa 2015. aastal suri.

Sel aastal küsis Caroline oma kahelt pojalt 15 naela (17 eurot), kolmelt tütrelt 10 naela (11,3 eurot), neljalt üle viieaastaselt lapselapselt 5 naela (5,7 eurot) ja kahelt kolmeaastaselt lapselapselt 2,50 naela (2,8 eurot). Ta küsib oma poegadelt rohkem, sest nad töötavad täiskohaga ja tema tütardel, kes töötavad osalise tööajaga, on samas ka pered.

«On mõned, kes arvavad, et ma olen justkui Scrooge (Dickensi novellist tuntud õel ja üksik vanur, kes vihkab jõule - toim) kuid mu sõbrad arvavad, et see on päris hea mõte,» ütles Duddridge BBC Radio 5 Live'ile, lisades, et tema sissetulek on tänavu poole võrra vähenenud.

«Lähedased sugulased on sellega juba harjunud. Mõned inimesed võivad arvata, et lastele söögimaksu kehtestamine on karm, kuid see on oluline elutarkus. Vanematele lapselastele meeldib ise üritada oma raha tagasi teenida, nii et nad pakuvad mulle abi ja ma imetlen seda. Õhtusöök sisaldab tavaliselt muu hulgas veini, karastusjooke, jõulupudingit, paukkompvekke, pähkleid ja juustu ning traditsioonilisi lauakaunistusi. Kõik lapsed ja lapselapsed saavad ka ülesanded toidu serveerimise osas,» ütles ta.