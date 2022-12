Jõulud on kasvatunud huvi väikelaenude vastu

Kaubamärkide omanikfirma IPF Digital AS Eesti tegevjuhi Kristi Saaremetsa sõnul kasvatavad ostupühad kaubanduses laenutaotlusi arvu igal aastal, kuid see ei tähenda, et pühadel ajal laenude pakkumine oluliselt suureneks. «Kvaliteediliidrina järgime alati vastutustundliku laenamise põhimõtteid, mistõttu on meie jaoks aastate dünaamika laenuturul sarnane,» lisas Saaremets.