Raskustes kaubanduskeskus T1 leidis nutika väljundi

Pikaajalise parkimise teenus on mõeldud eelkõige lennureisijatele auto hoidmiseks. Keskuse klientidele on parkimine kuni neli tundi tasuta.

Uudne süsteem

T1 maa-aluses parklas ja parkimismajas on Find My Car süsteem, nii et ei pea kasutama parkimiskella ning süsteem aitab pargitud auto vajadusel üles leida. Küll tuleb parkimiskella kasutada keskuse trammipeatuse poolses otsas olevas väliparklas. T1 parkimiskohtadel on turvalisuse nimel kaks salvestavat kaamerat, mis reageerivad liikumisele.