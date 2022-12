Lennureisijad saavad kasutada T1 keskuse pikaajalist parkimist

Pikaajaliseks parkimiseks saab sõidukile koha broneerida GoParkingi kodulehel ning jätta sõiduki T1 maa-alusesse parklasse või parkimismajja, teatas T1.

«Eriti lennureiside kõrghooajal on hea, kui lennujaama läheduses on täiendavaid parkimiskohti. Tallinna õhuvärav on T1-st vaid mõneminutilise trammisõidu kaugusel ning seega sobib pikaajalise parkimise teenus hästi lennureisijatele. Kuna T1 parkimismajas on videovalve ning maa-alune parkla on soe, siis on tegu turvalise ja mugava parkimisvõimalusega,» ütles T1 tegevjuht Tarmo Hõbe.

Parkimine üheks nädalaks maksab T1 parklas GoParkingi kodulehe põhjal 29 eurot.

Uudne süsteem

T1 maa-aluses parklas ja parkimismajas on Eestis ainulaadne Find My Car süsteem, nii et T1 parklas ei pea kasutama parkimiskella ning süsteem aitab pargitud auto vajadusel üles leida. Küll tuleb parkimiskella kasutada keskuse trammipeatuse poolses otsas olevas väliparklas. T1 parkimiskohtadel on turvalisuse nimel kaks salvestavat kaamerat, mis reageerivad liikumisele.