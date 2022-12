Ekspert jagab nippe, kuidas pikal sõidul mitte teele jääda

«Enne pikale talvesõidule asumist tuleks veenduda, et auto on heas sõidukorras. See tähendab muuhulgas seda, et autol on all korralikud talverehvid, klaasipuhastusvedelikku on piisavalt ning tuled ja kojamehed on töökorras,» tõi Elke Toyota müügijärgse teeninduse juht Sten Tartu välja. Talvel liigeldes tuleks arvesse võtta erandlikke ilmaolusid ja seda eriti elektriauto omanikel.