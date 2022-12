GRAAFIKUD ⟩ Noored põgenevad jõulusagina eest e-poodidesse

Sealjuures ei soovi 12 protsenti üldse kingitusi, 23 protsendi jaoks aga on parim kink see, kui pere tuleb pühadel kokku, ning 12 protsenti sooviks kingiks elamusi. Kõige populaarsem materiaalne kingitus on raha või kaupluse kinkekaart (12 protsenti), seejärel reisiraha ja reisikinkekaardid või- sooduskupongid (5 protsenti) ning raamatud (5 protsenti).

«Näen oma töös, et noored on rahatarkuse teemadest väga huvitatud ning on ka ise rahaasjade planeerimisel üha nutikamad,» sõnas Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse ekspert Mari-Liis Jääger. «On hea meel näha, et ligi kolmandik noori on kingikulusid juba varakult planeerinud. Pahatihti on nii, et igal aastal korduvad pühad tulevad detsembris paljudele ikkagi üllatusena. Selle «üllatuse» vältimiseks soovitan lisaks igakuisele eelarvele vaadata kalendriaastat tervikuna ning arvestada, et aasta lõpus kipub olema rohkem väljaminekuid.»