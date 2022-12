SEB: Gaasi hind tõuseb uue aasta alguses väga kõrgele

Sillasoo märkis pressiteates, et Euroopa on olnud oodatust paremas olukorras Venemaa gaasitarnete tasakaalustamisel, kuid see on olnud väga kulukas. «Maagaasivarud on tavalisest suuremad, kuid olukord ei ole normaliseerunud. Talv on veel ees ning tarbijate, tööstuse ja Euroopa majanduse jaoks on oodata rahakotile mõjuvaid kõrgenenud hindu,» nentis ta.

Maagaasi nõudlus on aga ekstreemsete hindade tõttu järsult vähenenud ning Euroopa Liit (EL) võtab riskinõustaja sõnul nüüd lisaks ka kiiresti kõik võimalikud meetmed, et eemalduda Venemaa gaasist – veeldatud maagaas (LNG), kivisüsi, energiatõhususe meetmed, päikeseenergia, tuuleenergia – kuid see kõik võtab aega.

«Lühiajaliselt tähendab esimene kvartal tõelist talve ja viimased fundamentaalsed ilmastikuolude simulatsioonid näitavad, et Euroopa põhjaosas valitseb esimeses kvartalis tavapärane või tavalisest külmem ilm. Tõeliselt külm 2023. aasta esimene kvartal võib viia selleni, et EL-i maagaasivarud jõuavad aprillis umbes 200 teravatt-tunni tasemele, samas kui soe kvartal võib aidata hoida lõpuks taset 600 teravatt-tundi,» selgitas Sillasoo.

Nüüd on aga tema vaates oluline keskenduda 2023. ja 2024. aasta vahelisele talvele ja seega EL-i maagaasivarudele 2023. aasta oktoobris, mistõttu ei saa turg lubada, et varud jõuavad 2023. aasta aprillis vaid 200 teravatt-tunni tasemele, sest see piiraks piisavate varude tekkimise võimalusi 2023. aasta oktoobriks.

Ootab suur ebakindlus

Seda arvesse võttes jättis SEB ka oma hiljutise hinnaprognoosi muutmata, oodates väga kõrgeid hindu 2023. aasta esimeses kvartalis. «Me usume, et gaasi saamine on hädavajalik ja puudus ei tule kõne alla, see tähendab, et 2023. aasta esimeses kvartalis näeme tõenäoliselt laiaulatuslikku varumist Euroopas, mille tagajärjeks on kõrgemad hinnad,» selgitas ta.