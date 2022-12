Viis selle hooaja populaarsemat tehnikakaupa jõuluvana kingikotis

1. Nutikellad

Täna on kell lisaks ajanäitajale ka sinu personaalne treener või assistent, mis näitab ja kogub päeva jooksul sulle hulgaliselt kasulikku informatsiooni, mis teeb sellest ideaalse kingituse aktiivset eluviisi armastavale sõbrale. Nutikella kinkides tuleb aga silmas pidada, milline on kingisaaja elustiil ja vajadused – kui aktiivne ta on ja kui palju informatsiooni on tal vaja treeningute või aktiivsuse kohta koguda. Sellest sõltub millise võimsuse, aku kestuse, suuruse ja muude lisafaktoritega kell valida.