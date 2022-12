Mihhail Kõlvart: me näeme, kuidas inimesed loobuvad autodest

«Me näeme, kuidas inimesed loobuvad autodest, sest isiklik auto on muutunud väga kalliks, et mitte öelda luksuslikuks transpordivahendiks. Vaatamata sellele, et meid regulaarselt kritiseeritakse tasuta ühistranspordi eest ja öeldakse, et praegu ei ole selleks õige aeg, siis just vastupidi – praegu ongi õige aeg selleks, et ühistransport oleks linnaelanikele jätkuvalt tasuta,» ütles Kõlvart intervjuus ajalehele Pealinn.